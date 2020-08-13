الدفاع العراقية: مقتل عنصرين بداعش في كمين بكركوك

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قالت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، إن عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي، كانا يحملان عبوات ناسفة قتلا، بكمين اثناء محاولتهما دخول مدينة كركوك شمالي البلاد.

واضافت خلية الإعلام الأمني(تتبع الدفاع العراقية) في بيان لها، إن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي وخلال كمين محكم قتلت اثتين من داعش كانا يحاولان ادخال عبوات ناسفة لمدينة كركوك".

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وأضاف البيان "تم مصادرة دراجة نارية كانا يستقلانها والعبوات الناسفة".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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