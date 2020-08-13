إسرائيل تمنع إدخال الوقود لغزة ردا على البالونات الحارقة

غزة/ الخليج 365-
قررت إسرائيل، فجر الخميس، منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بعد ساعات على قرار مشابه، بتقليص المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك، ردا على إطلاق "البالونات الحارقة".
وقال كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية وغزة، إن إسرائيل قررت "وقف إدخال الوقود الى قطاع غزة بشكل فوري، من الآن وحتى إشعار آخر".
وأضاف إن هذا القرار اتخذ "في ضوء استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة على قرار مشابه، بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة (البحر الأبيض المتوسط).
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن وزير الدفاع بيني غانتس، أمر بتقليص مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال، بشكل فوري وحتى إشعار آخر.
كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، غارات ضد أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مواقع، يتبع بعضها لكتائب عز الدين القسام، للجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الغارات.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 20 حريقا اندلع، الأربعاء، في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، جراء إطلاق البالونات الحارقة.
ولليوم السابع، تشهد مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" حرائق على خلفية إطلاق البالونات من القطاع.
وتقول حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، إن مجموعات "شبابية" تُطلق "البالونات الحارقة" بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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