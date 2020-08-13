استهداف رتل تابع للجيش الأمريكي بعبوة ناسفة جنوبي العراق

إسطنبول/الخليج 365

كشف العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، عن استهداف رتل من الشركات التي تحمل معدات خاصة للجيش الأمريكي في العراق عند الطريق السريع غرب الناصرية، مركز محافظة ذي قار(جنوب).

وبحسب المصادر قال قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي، إن عبوة استهدفت رتلا لاحدى الشركات التي تحمل معدات الدعم اللوجستي للجيش الامريكي في الطريق السريع في تقاطع البطحاء غرب الناصرية قادمة من بغداد باتجاه البصرة.

كما أشار إلى أن العبوة لم تتسبب إلا أضرارًا في إحدى عجلات الرتل أثناء مروره هناك.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت استهداف أرتال تنقل معدات وتجهيزات للتحالف الدولي في عدد من المناطق العراقية.

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هذا وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأمريكيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون ثان الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأمريكية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، شهد العراق أكثر من 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.

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