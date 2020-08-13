شئون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلى ينتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين المرضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن سلطات الاحتلال تمارس سياسة القتل الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين وهي جريمة ترتقي لمستوى المخالفات الجسيمة بحق المعتقلين المرضى.

وأضاف أبو بكر، في تصريحات له اليوم أن السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها لا تحترم المعايير الدولية والانسانية في التعامل مع الأسرى المرضى، خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، وإغلاق مستشفى الرملة ونقل الأسرى المرضى في سيارات إسعاف والمساومة على العلاج وعدم نقلهم للمستشفيات المدنية والمماطلة في تشخيص الحالات الصعبة والمعقدة.

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