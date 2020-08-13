«الهوية والجنسية»: الحجر الصحي إلزامي للمقيمين العائدين للدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء و(وام)



تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين، من خلال اعتماد الموافقة المسبقة التلقائية من تاريخ 12 أغسطس/ آب، بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية، وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.ودعماً لتسهيل إجراءات العودة للمقيمين، بادرت الهيئة، بتطوير الإجراءات الحالية، عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة، بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة. ولضمان سهولة استكمال بقية الإجراءات بسهولة، فإن الهيئة تنصح المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة (رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية)، عبر الرابط uaeentry.ica.gov.ae، علماً أن إجراء تحديث البيانات (اختياري) للراغبين في التأكد من صحة البيانات ووثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الممنوح مسبقاً.يذكر أن إجراءات رحلة العودة تتمثل في البدء بتحديث البيانات الخاصة المبينة بالموقع المذكور أعلاه (اختياري)، وإلزامية إجراء الفحص المخبري المسبق في الخارج لفيروس «كوفيد - 19»، بالمختبرات المعتمدة في الدولة، واشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمدة لا تزيد على 96 ساعة قبل الإقلاع، بعد ذلك حجز تذكرة سفر، مع ضرورة إبراز شهادة الخلوّ من الفيروس لشركات النقل الجوي.

وستطبّق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المقيمين عند وصولهم إلى الدولة، وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، يشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفيروس (كوفيد - 19)، والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة، وتحميل تطبيق «الحصن»، لضمان صحتهم وسلامتهم.

وعليه ستواصل الهيئة إطلاق المبادرات الوطنية لدعم جهود منظومة العمل الحكومية، وفق توجيهات القيادة العليا الرشيدة، بما يحقق أمن وسلامة الجميع على أرض الوطن.