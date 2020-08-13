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شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية والجنسية»: الحجر الصحي إلزامي للمقيمين العائدين للدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء و(وام)
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين، من خلال اعتماد الموافقة المسبقة التلقائية من تاريخ 12 أغسطس/ آب، بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية، وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.ودعماً لتسهيل إجراءات العودة للمقيمين، بادرت الهيئة، بتطوير الإجراءات الحالية، عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة، بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة. ولضمان سهولة استكمال بقية الإجراءات بسهولة، فإن الهيئة تنصح المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة (رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية)، عبر الرابط uaeentry.ica.gov.ae، علماً أن إجراء تحديث البيانات (اختياري) للراغبين في التأكد من صحة البيانات ووثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الممنوح مسبقاً.يذكر أن إجراءات رحلة العودة تتمثل في البدء بتحديث البيانات الخاصة المبينة بالموقع المذكور أعلاه (اختياري)، وإلزامية إجراء الفحص المخبري المسبق في الخارج لفيروس «كوفيد - 19»، بالمختبرات المعتمدة في الدولة، واشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمدة لا تزيد على 96 ساعة قبل الإقلاع، بعد ذلك حجز تذكرة سفر، مع ضرورة إبراز شهادة الخلوّ من الفيروس لشركات النقل الجوي.
وستطبّق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المقيمين عند وصولهم إلى الدولة، وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، يشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفيروس (كوفيد - 19)، والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة، وتحميل تطبيق «الحصن»، لضمان صحتهم وسلامتهم.
وعليه ستواصل الهيئة إطلاق المبادرات الوطنية لدعم جهود منظومة العمل الحكومية، وفق توجيهات القيادة العليا الرشيدة، بما يحقق أمن وسلامة الجميع على أرض الوطن.
حجر صحي إلزامي
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وفقاً لخطوات عودة المقيمين للدولة التي أصدرتها، أمس الأربعاء، أنه يتوجب على العائدين من السفر، الالتزام بالحجر الصحي، حتى وإن كانت نتيجة فحص فيروس «كورونا» (PCR) سلبية، وذلك لمدة 14 يوماً، وهذه المدة قد تقل في بعض الحالات لمدة 7 أيام لأصحاب المهن في القطاعات الحيوية، أو الدول الأقل خطورة، بعد إجراء الفحص.
مشيرة إلى أهمية اتباع الاشتراطات الصحية الإلزامية حفاظاً على صحة الفرد ومن حوله، مع الأخذ في الحسبان الإجراءات المعتمدة. وطالبت الهيئة المقيمين في الخارج، التأكد من صحة بياناتهم، عبر الدخول على الرابط الإلكتروني uaeentry.ica.gov.ae وإدخال بيانات بطاقة الهوية ورقم جواز السفر. كما أكدت إلزامية الفحص المخبري المسبق في المعامل التي تعتمدها حكومة الإمارات في كل دول العالم، وتتوافر على موقع purehealth.ae، بشرط أن تكون النتيجة سلبية، لمدة لا تزيد على 96 ساعة قبل الإقلاع، وبعد المباشرة بحجز تذكرة العودة وإبراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي.
وأكدت الهيئة أنه من ضمن الإجراءات، يُجري كل مسافر الفحص المخبري عند الوصول، ويملأ استمارات المسؤولية الصحية اللازمة، ومنها التعهد بالحجر الصحي عند العودة، مشددة على ضرورة تحميل تطبيق «الحصن»، والتطبيقات الأخرى من الجهات الصحية.
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