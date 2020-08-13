شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تشاد يلتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس التشادي إدريس ديبي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالي السفير محمد صالح النضيف.

وأفاد موقع رئاسة الجمهورية في تشاد، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا المتعلقة باستتباب والاستقرار بجمهورية مالي.

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