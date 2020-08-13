شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعزز الأمن فى بورتسودان بعد اشتباكات قبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية السودانية فى وقت متأخر يوم الأربعاء إن السودان عزز الأمن فى ولاية البحر الأحمر وفرض حظر التجول فى مدينة بورتسودان بعد اشتباكات قبلية وقعت مؤخرا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على 85 شخصا لصلتهم بأعمال العنف الأخيرة وأنها فرضت حظرا للتجول في بورتسودان لاستعادة الأمن. Advertisements وأضاف بيان وزارة الداخلية أن الحكومة أرسلت قوات أمنية مشتركة من المركز إلى الولاية للعمل على "فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتعزيز الأمن والاستقرار". وأضاف البيان أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار الأوضاع حاليا "بهدوء بشوبه الحذر".

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