غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة/ هاني الشاعر/ الخليج 365-

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، غارات ضد أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مواقع، يتبع بعضها لكتائب عز الدين القسام، للجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الغارات، ولكن مسؤولين إسرائيليين سبق وأن هددوا بالرد على إطلاق نشطاء فلسطينيين بالونات تحمل مواد حارقة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

ويقول الفلسطينيون إنهم يستخدمون هذه الأساليب بهدف دفع إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.