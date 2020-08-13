انت الان تتابع بنك الكويت الوطني يقدم لعملائه سوار وملصقات الدفع الآمن اللاتلامسية مجاناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدر الجناح من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني

يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه بأحدث حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا وذلك تفادياً لاستخدام النقود الورقية وحفاظاً على التباعد الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، أعلن البنك عن تقديم سوار وملصقات الدفع مجاناً لعملائه، وذلك في إطار حرصه الدائم على تطوير حلول الدفع الآمنة التي تعتمد على تقنية التواصل قريب المدى وجعلها أكثر سرعة وسهولة.

ويمكن للعملاء من خلال سوار وملصق الدفع اتمام قيمة المشتريات اليومية بلمسة واحدة لدى نقاط البيع المنتشرة في الكويت والتي تدعم تقنية NFC بطريقة سريعة وآمنه ضمن مساعي البنك نحو الحفاظ على سلامة عملائه وتشجيعهم على استخدام حلول الدفع من دون تلامس.

وعمد البنك إلى زيادة المبلغ المسموح به من دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري ليصل إلى 25 دينار كويتي فيما يتم دفع قيمة المشتريات التي تتجاوز 25 دينار كويتي بالطريقة العادية.

ويمكن لعملاء البنك إصدار السوار أو ملصق الدفع الآمن من خلال زيارة أحد فروع بنك الكويت الوطني والتقدم بطلب الحصول على البطاقة أو الاتصال على 1801801.

وتعليقاً على ذلك، قال بدر الجناح من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: "إن منح عملاء البنك سوار وملصق الدفع مجاناً تأتي حرصاً على إثراء التجربة المصرفية لعملائنا وحفاظاً على راحتهم عبر منحهم كافة الخدمات المصرفية التي تتميز بسرعة وسهولة مع الالتزام بالحفاظ على سلامتهم".

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وأضاف الجناح: "أن الوطني يوفر أكثر حلول الدفع تطوراً والتي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى تفادياً لاستخدام النقود الورقية وبما يمكّن عملائنا من الدفع بسرعة وسهولة وبطريقة سليمة وآمنة، وذلك في ظل تعليمات التباعد الاجتماعي، حيث أظهرت أساليب الدفع هذه فعاليتها بشكل كبير خصوصاً خلال انتشار جائحة كورونا".

وأوضح الجناح أن البنك يحرص على أن يكون دائماً بالقرب من عملائه عبر توفير خدماته على مدار الساعة ومن خلال قنواته الإلكترونية المتنوعة والتي يواصل تطويرها وتحديثها عبر إضافة العديد من الخدمات الجديدة التي تواكب تطلعات عملائه".

وأكد الجناح على أن كافة ما يقدمه بنك الكويت الوطني من حلول دفع جديدة وتطوير القائم منها يأتي في إطار سعيه لتلبية احتياجات العملاء، وتوفير خدمات تناسب أنماط حياتهم المتنوعة ووفق ما يضمن سلامتهم.

الجدير بالذكر أن الوطني أطلق مؤخراً خدمة "Garmin Pay" لإتمام المدفوعات بلمسة واحدة من خلال ساعة "Garmin" الذكية الخاصة بهم كما أن البنك يعد أول من يطلق محلياً Fitbit Pay”" للدفع من خلال الساعة الذكية "فيتبيت"Fitbit.

كذلك تمثّل خدمة المدفوعات الإلكترونية المتوفرة على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل طريقة سهلة وسريعة للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة التي تمكن العملاء من الدفع إلكترونياً بكل راحة في أي وقت، حيث بالإمكان تسديد الفواتير التالية: الاتصالات، iTunes، Google Play، Amazon، Apple Music، Skype وSpotify.