منصور بن زايد: حكومة الإمارات قادرة على تطوير خطط عمل مبتكرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتهيئة دولة الإمارات لدخول خمسين عاماً جديدة، بنقلة نوعية في الخدمات وحزمة من المشاريع الوطنية الجديدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأربعاء، أول اجتماعات المجلس الوزاري للتنمية حضورياً، في مجمع قصر الوطن في أبوظبي، وفي أعقاب التشكيل الحكومي الجديد.

وشدد سموّه على قدرة حكومة الإمارات على تطوير خطط وأساليب عمل مبتكرة، للتعامل الأمثل مع المتغيرات الجوهرية التي فرضتها الظروف الراهنة على دول العالم كافة.

وناقش المجلس في مستهل أعمال جلسته، التنظيم الاستراتيجي للمخزون الغذائي في الدولة، وأكد توجيهات القيادة بأن الأمن الغذائي خط أحمر، وأنه محل التنفيذ والمتابعة المستمرة. واطلع على عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي والبيانات التي قدمت صورة شاملة عن قدرة المخزون الغذائي في مختلف الظروف، والتنظيم الاستراتيجي لمخزون السلع الغذائية الأساسية.

وناقش المجلس آليات جديدة تتعلق بضوابط الزواج وتأسيس الأسر في الدولة، واستعرض دراسة تتعلق بفحوص المقبلين على الزواج، مؤكداً ضرورة التركيز على فحوص الأمراض الوراثية قبل الزواج، لضمان تكوين أسرة سليمة وأفراد أصحّاء، وصولاً إلى بناء مجتمع صحي.

ووجه بدراسة الآليات والوسائل التي ترفع تنافسية الدولة في المجالات الأسرية عالمياً.

على صعيد آخر، ناقش المجلس، آليات تركيب أنظمة الحرائق في جميع المنازل، للحدّ من حوادث الحرائق فيها، وحماية الأرواح والممتلكات.

وناقش عدداً من الاتفاقيات الخليجية المشتركة المتعلقة بالجمارك والشؤون الاقتصادية والتعاون التجاري. واطلع على آليات الاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك. (وام)