شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى على أنحاء متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، غارات ضد أهداف فى أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أكثر من 20 منزلا تضررت في القصف الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

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