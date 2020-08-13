شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم للاستجمام ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام بعد مغادرته غادر الرياض في وقت سابق اليوم – وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - .

وفى 20 يوليه المنقضى كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"-

Advertisements





ووأصل مسئولون سعوديون تهنئة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا، معبرين عن فرحتهم بنجاح العملية الجراحية.