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شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم للاستجمام ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام بعد مغادرته غادر الرياض في وقت سابق اليوم – وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - .
وفى 20 يوليه المنقضى كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"-
ووأصل مسئولون سعوديون تهنئة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا، معبرين عن فرحتهم بنجاح العملية الجراحية.
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