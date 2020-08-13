شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من رئيس ديوان المظالم بشأن التقاضي «عن بعد» خلال المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن أعمال التقاضي “عن بعد” ستكون مسارا لا خيارا خلال الفترة المقبلة- بإذن الله- ، وحتى تصبح الدعوى الإدارية منذ تقديمها وصولًا إلى الحكم فيها بشكل إلكتروني كامل.

وأضاف اليوسف، خلال مناقشته أمس مع رؤساء محاكم ديوان المظالم ومساعديهم “عن بعد” ما استجد من الخدمات القضائية الإلكترونية، أنه “في المستقبل القريب ستخضع الدعاوى للأرشفة الإلكترونية لسهولة الرجوع إليها وحفظها، وذلك في نقلة متطورة للقضاء الإداري غيّرت من مفاهيم العمل فيه إلى منظومة قضائية إلكترونية”.

وحث، رئيس ديوان المظالم، منسوبي الديوان على إخلاص العمل وإحسانه، والقيام به على أكمل وجه، مؤكدًا تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة في سبيل خدمة المستفيدين من خدمات المرفق القضائي.