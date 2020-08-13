بغـداد تستدعـي سفيـر أنقـرة وتلغـي زيـارة وزيـر الدفـاع التركـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة، فيما استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأربعاء، سفير تركيا في العراق فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج على القصف التركي بطائرة مُسيّرة طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان العراق، ما تسبب في مقتل ضابطين، وجندي من الجيش العراقي.

وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأربعاء، دعم الإمارات للعراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة. وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر، «نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته». وأضاف: «موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي»، مشيراً إلى أن العلاقات السوية بين الدول «تقوم على احترام السيادة».

وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن «المذكرة التي سلّمها وكيل الوزارة السفير عبدالكريم هاشم إلى سفير أنقرة حمّلت الحكومة التركية المسؤولية عن هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح ملابساته، ومحاسبة مرتكبيه المعتدين».

وشددت الوزارة، على «ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها المعتدية من الأراضي العراقية كافة، بعد أن استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين عراقيين كانوا في مهمة لضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين».

وهذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج منذ 15 يونيو الماضي عندما أطلقت تركيا عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم.

ومنذ تاريخ تلك العملية، نفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير، إلا أن أنقرة أعلنت أنها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية.

وأكد مسؤولون عراقيون، أمس الأربعاء، إرسال تعزيزات إلى الحدود مع تركيا، وذلك بعد انتهاكات أنقرة الأخيرة لسيادة العراق عبر خرق الحدود جواً وبراً. وأرسل حرس الحدود العراقي مزيداً من القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة للانتشار على الحدود العراقية التركية، ما يظهر أن في نية بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق أنقرة.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من قرار بغداد إلغاء زيارة وزير دفاع تركيا واستدعاء السفير. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد لم تعد راغبة في استقبال وزير الدفاع التركي (اليوم) الخميس.

بالمقابل، نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد مصورة، قالت إنها لضربات جوية نفذتها ضد أهداف كردية في العراق.

وطالب المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، القوات التركية بتوضيح ملابسات ما وصفها بالجريمة المدانة، ومحاسبة المتورطين حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.

وأكدت الخارجية العراقية رفضها القاطع لقصف تركيا الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل. وعدَّت «هذا العمل خرقاً لسيادة وحرمة البلاد، واعتداء يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان». وأكدت الخارجية في بيان «رفض العراق أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية».

وكانت الرئاسة العراقية (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، دانت الهجوم التركي، واعتبرته انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية.

من جهتها أعلنت الجامعة العربية، أمس ، أن تطاولات أنقرة انتهاك سافر لسيادة العراق والقانون الدولي أيضاً. ودانت الأفعال التركية التي اعتبرتها غير مقبولة على الإطلاق. وقال أبوالغيط «تدعم الجامعة العربية أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره».

ودانت مصر، في بيان للخارجية، استهداف طائرة مُسيرة تركية، إحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة «سيدكان» شمال العراق. وأكدت مصر أن ذلك يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة العراق الشقيق، وتهديداً جديداً للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة تضامنها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق، في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة أراضيه، ضد أي تدخل خارجي.

إلى جانب ذلك، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان، إنه يدين بأشد العبارات الاعتداء السافر التركي. وأضاف، أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروق العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعدياً خطيراً على سيادة العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام علاقات حُسن الجوار. وأكد تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه.