شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الفجيرة الخيرية تقدم 125 طـن مـواد غـذائية إلى لبـنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، أرسلت جمعية الفجيرة الخيرية 125 طناً من المواد الغذائية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن جسر المساعدات الإنسانية المرسل إلى الشعب اللبناني، إثر الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت.
وقال سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مبادرة الجمعية التي تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، تعد جزءاً من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للمتضررين من الشعب اللبناني الشقيق، جراء انفجار مرفأ بيروت في لبنان.
وأضاف الرقباني أن هذه المساعدات تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي واهتمامها الكبير بتداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالأشقاء في لبنان، وتضامنها اللامحدود مع الضحايا والمصابين، وتعبيراً عما تُكنه الإمارات وقيادتها من فخر واعتزاز للبنان.
وقال إن هذه المواقف الداعمة والمساندة للشعب اللبناني ليست غريبة على القيادة في دولة الإمارات؛ بل هي استمرار لمسيرة عطاء الخير التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان السبّاق والمبادر دائماً إلى مساعدة الدول المنكوبة في كافة أنحاء العالم.
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