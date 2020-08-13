سلطان: لن نترك لبنان أسير قوى ظالمة تريد تغيير هويته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدول العربية للوقوف ومساندة الشعب اللبناني في محنته وألا يُترَك كما تُركت بلدان أخرى، لافتاً إلى أن العرب يستطيعون تضميد جراحهم بأيديهم وأن لبنان كان ومازال جزءاً من الأمة العربية وليس مغيباً عنها.جاء ذلك خلال مداخلة سموه، أمس الأربعاء، في الحملة الإعلامية التي أطلقتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر برنامج «الخط المباشر» التي وحدت فيها بث قنواتها على البرنامج بهدف جمع تبرعات للمجتمع اللبناني، وحشد الدعم لحملة «سلامٌ لبيروت» التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف توفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية «بيروت» الأسبوع الماضي.قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مستهل مداخلته العزاء للشعب اللبناني بجميع الشهداء الذين سقطوا جراء الحادث وتمنى للجرحى والمصابين الصحة والشفاء العاجل، كما توجه سموه بالشكر لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، على جهودها الإنسانية في إطلاق حملة «سلامٌ لبيروت».

المصاب كبير

وقال سموه: «لبنان ليس غريباً عن أي فرد منا، لبنان الثقافة والعطاء، الذي أعطى الشعراء والفنانين وأعطى هواءه وأرضه وماءه لكل العرب المصطافين، ونشكر كل من يسهم ولو بالكلمة الطيبة لأن المصاب كبير، ونحن إذ نقف مع شعب لبنان لا نتدخل في السياسة، ولا نتعاطى بالألقاب فنحن بعيدين كل البعد، نحن نحاول بهذا العطاء أن نقول لإخواننا وأخواتنا في لبنان أننا معكم حتى تثبتوا أقدامكم في أرضكم».

وتابع سموه: «المفروض أن يقف الجميع إلى جانب لبنان وكل من يسعى إلى الإصلاح وإخراج لبنان من هذه الدوامة ونحن نقول لهم إننا معكم ونشد على أيديكم ونتمنى أن ينجحوا هذه المرة فيما يطالبون به، ونتمنى كذلك أن نرى لبنان جزءاً من هذه الأمة العربية ليس مغيباً عنها، ونتمنى على كل لبناني أن يعمل من أجل لبنان».

لبنان الحر

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وأضاف سموه: «نتمنى على إخواننا العرب أن يقفوا إلى جانب لبنان في محنته لأنه أسير قوى ظالمة تريد أن تسلخه وتغير هويته وكل ما قدمه من عطايا، ونتمنى من كل العرب أن يسمعوا هذا الكلام، ولن نترك لبنان كما تُركت بلدان أخرى وفلتَتَ من أيدينا، ونقول إن هذه فرصة، لأن البلدان التي فلتت إصلاحها صعب، ولبنان الآن على شفا حفرة، ونتمنى على كل من يستمع لكلامي أن يعي هذه الكلمات ويبادر حتى ولو بالكلمة، لنشعر أننا عرب نستطيع أن نضمد جراحنا ونمسك ببعضنا ونشد على أزرنا ونتمنى لهم التوفيق جميعاً إن شاء الله وإلى الملتقى في حفل كبير في لبنان يصرخ ويقول لبنان الحر».

وجمع البرنامج الذي استمر بثه لمدة ساعة ونصف 30.741.000 مليون درهم من تبرعات المتصلين والمشاهدين من مختلف فئات المجتمع ممن لم يترددوا في تقديم الدعم لصالح الشعب اللبناني؛ حيث ستذهب التبرعات جميعها لمؤسسة القلب الكبير التي تشرف على الحملة الإنسانية.

وشهد البرنامج مداخلات وتبرعات من شخصيات رسمية ورجال أعمال وعدد من موظفي الدوائر الحكومية والخاصة في الشارقة والدولة والعديد من شرائح المجتمع المحلي الذين لبوا نداء الحملة؛ حيث قدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية بمبلغ مليون درهم، وقدمت الشيخة نورة بنت محمد بن أحمد القاسمي، تبرعاً بقيمة 500 ألف درهم، والشيخة نورة بنت محمد بن سلطان القاسمي مبلغ 500 ألف درهم، فيما قدمت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تبرعاً بقيمة مليوني درهم.

تبرعات

وتلقى البرنامج تبرعاً من قبل مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 6 ملايين درهم، فيما قدم بنك الشارقة تبرعاً بقيمة 5 ملايين درهم، و فاروج نركيزيان - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الشارقة بقيمة 500 ألف درهم، كما تلقى البرنامج تبرعاً من رجل الأعمال حميد جعفر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال للمشاريع بقيمة 5 ملايين درهم، فيما قدم ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية تبرعاً بقيمة مليون ونصف درهم، وقدمت مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية مليون درهم، ومؤسسة نماء، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وأكسبو لكل منهم 500 ألف درهم، وتبرعت شركة الشارقة للبيئة «بيئة» 250 ألف درهم.

وشاركت بالتبرع شركة الإمارات للصناعات المعدنية، ومجموعة المدفع للاستثمارات، والشبكة الوطنية للاتصال (ان ان سي)، ومصنع الباتور للألمينيوم كل منهم بقيمة 100 ألف درهم، كما تم التبرع من فتحي عفانة بمبلغ 250 ألف درهم، وعبدالرحمن بن هده السويدي، وراشد عبدالله المحيان لكل منهم بمبلغ 100 ألف درهم، وتم التبرع من فاعلي خير بقيمة 5 ملايين و500 ألف درهم.