اليونان تضاعف جهودها الدبلوماسية وتستنفر أسطولها البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع خلال اليومين الماضيين منسوب التوتر في شرق البحر المتوسط، وسط خلاف حاد بين أثينا، وأنقرة، بشأن التنقيب عن النفط والغاز، ولعل ما فاقم الأزمة بدء سفينة تركية عمليات التنقيب، فيما ضاعفت أثينا جهودها الدبلوماسية أمام الاستفزازات التركية، من أجل حشد الدعم الدولي، لوقف تلك الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، بحسب الحكومة اليونانية.

وطالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتشوتاكيس، تركيا بتحكيم العقل، معلناً أن الأسطول البحري لبلاده في حالة تأهب رداً على العربدة التركية في منطقة شرق المتوسط. وأعلنت الخارجية اليونانية، أمس الأربعاء، أن وزيرها نيكوس ديندياس، سيلتقي في فيينا، غداً الجمعة، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في إطار ماراثون دبلوماسي تنظمه أثينا، لحشد المجتمع الدولي بشأن الخلافات اليونانية التركية في شرق البحر المتوسط.

كما أوضحت في بيان مقتضب أن «المحادثات ستركّز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد الاستفزاز التركي».

وكان بومبيو وصل إلى براغ، أمس الأول الثلاثاء، في بداية جولة تستمر خمسة أيام في وسط أوروبا لمناقشة مسائل عدة، أبرزها الصين وتقنية الجيل الخامس «5 جي».

ومن المقرر أن يشارك ديندياس، يوم غد، أيضاً من فيينا في الاجتماع الاستثنائي عن طريق الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيان وزاري.

حيث أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أنه وجّه الدعوة لاجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غداً الجمعة.

وقال بوريل في بيان له في بروكسل، إن الاجتماع سيبحث عدداً من المسائل ويتدارس الوضع في شرق المتوسط، وبيلاروسيا، والتطورات في لبنان.

يشار إلى أن التوتر بدأ بالتفاقم بشكل كبير، يوم الاثنين الماضي، عندما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي «عروج ريس»، ترافقها سفن لسلاح البحرية التركي، إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.



أثينا: أسطولنا يراقب النشاطات التركية

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وبحسب أثينا، فإن سفن سلاح البحرية التركي كانت، أمس الأربعاء، على مسافة 60 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، أي على الجرف القاري اليوناني ما يشكل «انتهاكاً» للحدود البحرية.

وفي السياق، أكدت اليونان أن أسطولها البحري موجود في المنطقة «لمراقبة» النشاطات التركية، بحسب مصدر في وزارة الدفاع. وطلب ديندياس، أمس الأول الثلاثاء، من مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع طارئ لمناقشة «استفزاز تركيا المتصاعد». وتابع أنه على أنقرة إخراج السفينة عروج ريس «فوراً» من المياه اليونانية. كما قال «نحض تركيا على الخروج فوراً من الجرف القاري اليوناني»، مضيفاً «نوضح أن اليونان ستدافع عن سيادتها».



أنقرة تهاجم القاهرة بقوة



في أثناء ذلك، زعم وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان حول تعيين الحدود البحرية تنتهك حقوق الشعب المصري، إضافة إلى كونها خالية من الأساس القانوني. وأوضح آكار في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام التركية: «هذه الاتفاقية تعني انتهاك حقوق الشعب المصري، وضياعها، حيث يفقد الشعب المصري سلطته البحرية بسبب هذه الاتفاقية»، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض بشكل أساسي مع مصالح الشعب اليوناني أيضاً.(وكالات)