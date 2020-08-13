رئيس الفلبين يتطوع لاختبار لقاح «سبوتنيك في»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافعت روسيا أمس عن «سبوتنيك في» اللقاح الفعال ضد

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو،أمس الأربعاء،إن المزاعم بأن لقاح كوفيد-19 الروسي غير آمن لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالمنافسة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الثلاثاء إن بلاده أصبحت أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أقل من شهرين من تجربته على البشر، وأكد إن اللقاح يوفر «مناعة مستدامة» ضد الفيروس. كاشفاً أن 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من هذا اللقاح المنتظر منه.

غيرة أمريكية

وعبر وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار،الأربعاء، عن شكوك إزاء إعلان روسيا تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى نقص المعطيات من تجاربه الأولى. وقال للصحفيين في مؤتمر بالهاتف «من المهم أن نوفر لقاحات آمنة وفاعلة وأن تكون المعطيات شفافة (...) هذا ليس سباقاً على المركز الأول». وأضاف «أشير إلى أن اثنين من اللقاحات الأمريكية الستة التي استثمرنا فيها، دخلت قبل أسابيع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي بدأها للتو اللقاح الروسي». وتابع «لم يتم الكشف عن معطيات التجارب الأولى في روسيا، إنها غير شفافة».

فاوتشي يشكك

وأعلن الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه يشك بجدية في أن روسيا أثبتت أن لقاحها آمن وفعال. وأضاف في مقتطفات من مقابلته مع شبكة «إيه بي سي»، تُذاع اليوم الخميس: «آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال... أشك بشدة في أنهم فعلوا ذلك». وأكد أن الحصول على لقاح وإثبات أنه آمن وفعال «شيئان مختلفان».

وفي السياق تابع: «لدينا ستة لقاحات أو أكثر... لذا إذا أردنا اغتنام الفرصة لإيذاء الكثير من الناس أو منحهم شيئًا لا يعمل، يمكننا البدء في القيام بذلك، كما تعلمون، الأسبوع المقبل إذا أردنا ذلك. لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها». كما أشار فاوتشي إلى أنه إذا سمع الأمريكيون إعلانات من دول، مثل روسيا أو الصين حول تطوير اللقاحات، فعليهم أن يتذكروا أن الولايات المتحدة لديها معايير أمان وفعالية معينة مطبقة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً، إن روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا، مدعية الفوز في السباق العالمي قبل اكتمال الاختبار النهائي. واعتبرت إعلان الرئيس الروسي،«خطوة استباقية».

شروط أمريكية

بدورها، صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (أف دي أية) بأنها ستوافق على اللقاح فقط إذا كان يفي بشرط الفعالية بنسبة 50%.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء عن عقد بقيمة 1,5 مليار دولار مع شركة «موديرنا» الأمريكية لقاء 100 مليون جرعة من لقاح اختباري تطوره، وهو سادس عقد من نوعه منذ مايو.

وحتى الآن قدمت واشنطن 9,4 مليار دولار على الأقل لسبعة مطورين للقاح ووقعت عقود إنتاج مع خمسة منهم لتوفير 700 مليون جرعة.

موقف الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، إنها على اتصال بالعلماء والسلطات الروسية، وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب. مؤكدة أنها لا تستطيع تقييمه بسبب نقص المعلومات، لافتة إلى أنها لم تتلقَ المعلومات الكافية حول اللقاح الروسي المحتمل. وأوضحت المنظمة أنه لا يمكن إنتاج أي لقاح لكورونا قبل اكتمال مرحلتي الاختبار الثانية والثالثة. ووفقاً للمنظمة، فإن هناك 28 لقاحاً في التجارب البشرية حول العالم.

رئيس الفلبين يتطوع

ووافق الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على أن يخضع لاختبار اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، كما أعلن الناطق باسمه الأربعاء. وقالت السلطات الصحية في الفلبين إنها التقت مسؤولين من مركز غاماليا الطبي الروسي الذي طور اللقاح، لمناقشة حجم وطرق إجراء التجارب السريرية

وعبر الرئيس الفلبيني عن «ثقته الكبيرة» بالجهود التي تبذلها روسيا لوضع حد للوباء. وقال دوتيريتي: «أعتقد أن اللقاح الذي أنتجتمونه جيد فعلاً للإنسانية»، مشيداً بالرئيس بوتين. وأكد دوتيرتي «سأكون أول من يتم اختبار اللقاح عليه».

وقال هاري روكي المتحدث باسم دوتيرتي الأربعاء إن الرئيس المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، لم يكن يمزح. وأضاف «إنه رجل مسن ويمكنه التضحية بحياته من أجل الشعب الفلبيني».

وقال وزير الصحة «الإسرائيلي» إن تل أبيب ستفحص لقاح كوفيد-19 الروسي وستدخل في مفاوضات لشرائه إذا تبين أنه «منتج فعال». وقال الوزير يولي إدلشتاين للصحفيين «نتابع بحذر كل تقرير، بغض النظر عن الدولة... ناقشنا بالفعل التقارير الواردة من مركز الأبحاث في روسيا حول تطوير اللقاح». وأضاف «إذا اقتنعنا بأنه منتج فعال، فسنحاول أيضاً الدخول في مفاوضات».

حول العالم

في وقت تتجدد الإصابات في العديد من الدول بعدما أظهر انتشار المرض بوادر تباطؤ. فمن مدريد إلى باريس مروراً بنيوزيلندا وبوتان وساراييفو، تتصاعد المخاوف حيال موجة ثانية محتملة من الإصابات، ما دفع العديد من العواصم على إصدار إنذار وتشديد تدابيرها الصحية.

موجة ثانية

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: «إذا لم نتحرك جماعياً، فإننا نعرض أنفسنا لخطر كبير بموجة جديدة من الوباء سيكون من الصعب السيطرة عليها». وسجلت فرنسا 785 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الأخيرة، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية خلال أسبوع إلى 10800 إصابة.

مخاوف إسبانية

كذلك تعم المخاوف إسبانيا التي تعاني أسوأ حصيلة للوباء بين دول أوروبا الغربية، مسجلة متوسط 4923 إصابة جديدة يومية خلال الأيام السبعة الأخيرة، ما حمل على وصف الوضع فيها بأنه «حرج»ما يحتم على المملكة بذل كل ما في وسعنا لمحاولة وقف البؤر قبل أن تتفاقم.

إلزامية الكمامة

وفي بلجيكا، بات وضع الكمامات إلزامياً في الأماكن العامة اعتباراً من أمس الأربعاء في كامل منطقة بروكسل، على ما أعلنت الحكومة المحلية، بعدما كان إلزامياً في معظم الأماكن العامة المغلقة منذ 11 يوليو.

وفي الجانب الآخر من بحر المانش، تسود مخاوف أيضاً في بريطانيا مع عودة التلاميذ إلى المدارس في بلد سجل أعلى حصيلة من الوفيات في أوروبا بلغت 46 ألفاً. وقال أليكس بيسيت التلميذ البالغ 17 عاماً في كيلسو بجنوب شرقي إسكتلندا «يتهيأ لي أننا سنواجه قريباً موجة وباء أخرى وسيعيدوننا جميعاً إلى بيوتنا».

من البلقان إلى نيوزيلندا

وفي البلقان، دعا حوالى 500 من سكان سراييفو إلى رد «عاجل» من السلطات لوقف انتشار الفيروس.

وفي نيوزيلندا، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أمس الأربعاء فرض الحجر على دور الرعاية للمسنين من دون أن تستبعد إرجاء الانتخابات المقررة في سبتمبر. وأمرت أردرن أول أمس الثلاثاء بإعادة إغلاق أوكلاند، أكبر مدن البلاد، بعد تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد فيها للمرة الأولى منذ أكثر من مئة يوم.

وفرضت بوتان، المملكة الصغيرة الواقعة بين الهند والصين، ولأول مرة الحجر على سكانها بعد رصد إصابة مواطنة عائدة من الكويت.

ويتباين هذا القلق المتزايد مع مشاهد وردت في الأيام الماضية من ووهان بوسط الصين، البؤرة الأولى للفيروس في ديسمبر، أظهرت شباباً يرقصون في حفلة، وأشخاصاً يتحلقون حول رفوف طعام وزحمة سير.

الحصيلة

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 736,828 شخصاً على الأقل في العالم بنهاية يوم الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، أكثر من 53 ألف إصابة جديدة و1100 وفاة خلال 24 ساعة بحسب تعداد أعلنته جامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 163,465 وفاة من أصل 5,094,565 إصابة.

الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية الأربعاء تسجيل 60 ألفاً و963 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و330 ألفاً و327 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 834 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليتجاوز إجمالي الوفيات 46 ألف حالة منذ ظهور الوباء في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

حاجز 900 ألف

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا أمس حاجز 900 ألف إصابة والتي شهدت ارتفاعاً بتسجيلها و5102 إصابة مقابل 4945 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 902701، حيث إن 27.5% من المرضى الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض. لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 15260 حالة وفاة وتماثل 7123 مريضاً للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 710298 شخصاً.(وكالات) متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافعت روسيا أمس عن «سبوتنيك في» اللقاح الفعال ضد فيروس كورونا المستجد والذي أعلنت عنه أول أمس الثلاثاء، بعد انتقادات وشكوك أمريكية متعددة المستويات في المنتج، وأعلن الرئيس الفلبيني تطوعه لاختبار اللقاح، وأبدت دول عدة اهتمامها بشراء اللقاح.وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو،أمس الأربعاء،إن المزاعم بأن لقاح كوفيد-19 الروسي غير آمن لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالمنافسة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الثلاثاء إن بلاده أصبحت أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أقل من شهرين من تجربته على البشر، وأكد إن اللقاح يوفر «مناعة مستدامة» ضد الفيروس. كاشفاً أن 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من هذا اللقاح المنتظر منه.غيرة أمريكيةوعبر وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار،الأربعاء، عن شكوك إزاء إعلان روسيا تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى نقص المعطيات من تجاربه الأولى. وقال للصحفيين في مؤتمر بالهاتف «من المهم أن نوفر لقاحات آمنة وفاعلة وأن تكون المعطيات شفافة (...) هذا ليس سباقاً على المركز الأول». وأضاف «أشير إلى أن اثنين من اللقاحات الأمريكية الستة التي استثمرنا فيها، دخلت قبل أسابيع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي بدأها للتو اللقاح الروسي». وتابع «لم يتم الكشف عن معطيات التجارب الأولى في روسيا، إنها غير شفافة».فاوتشي يشككوأعلن الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه يشك بجدية في أن روسيا أثبتت أن لقاحها آمن وفعال. وأضاف في مقتطفات من مقابلته مع شبكة «إيه بي سي»، تُذاع اليوم الخميس: «آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال... أشك بشدة في أنهم فعلوا ذلك». وأكد أن الحصول على لقاح وإثبات أنه آمن وفعال «شيئان مختلفان».وفي السياق تابع: «لدينا ستة لقاحات أو أكثر... لذا إذا أردنا اغتنام الفرصة لإيذاء الكثير من الناس أو منحهم شيئًا لا يعمل، يمكننا البدء في القيام بذلك، كما تعلمون، الأسبوع المقبل إذا أردنا ذلك. لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها». كما أشار فاوتشي إلى أنه إذا سمع الأمريكيون إعلانات من دول، مثل روسيا أو الصين حول تطوير اللقاحات، فعليهم أن يتذكروا أن الولايات المتحدة لديها معايير أمان وفعالية معينة مطبقة.وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً، إن روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا، مدعية الفوز في السباق العالمي قبل اكتمال الاختبار النهائي. واعتبرت إعلان الرئيس الروسي،«خطوة استباقية».شروط أمريكيةبدورها، صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (أف دي أية) بأنها ستوافق على اللقاح فقط إذا كان يفي بشرط الفعالية بنسبة 50%.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء عن عقد بقيمة 1,5 مليار دولار مع شركة «موديرنا» الأمريكية لقاء 100 مليون جرعة من لقاح اختباري تطوره، وهو سادس عقد من نوعه منذ مايو.وحتى الآن قدمت واشنطن 9,4 مليار دولار على الأقل لسبعة مطورين للقاح ووقعت عقود إنتاج مع خمسة منهم لتوفير 700 مليون جرعة.موقف الصحة العالميةوقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، إنها على اتصال بالعلماء والسلطات الروسية، وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب. مؤكدة أنها لا تستطيع تقييمه بسبب نقص المعلومات، لافتة إلى أنها لم تتلقَ المعلومات الكافية حول اللقاح الروسي المحتمل. وأوضحت المنظمة أنه لا يمكن إنتاج أي لقاح لكورونا قبل اكتمال مرحلتي الاختبار الثانية والثالثة. ووفقاً للمنظمة، فإن هناك 28 لقاحاً في التجارب البشرية حول العالم.رئيس الفلبين يتطوعووافق الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على أن يخضع لاختبار اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، كما أعلن الناطق باسمه الأربعاء. وقالت السلطات الصحية في الفلبين إنها التقت مسؤولين من مركز غاماليا الطبي الروسي الذي طور اللقاح، لمناقشة حجم وطرق إجراء التجارب السريريةوعبر الرئيس الفلبيني عن «ثقته الكبيرة» بالجهود التي تبذلها روسيا لوضع حد للوباء. وقال دوتيريتي: «أعتقد أن اللقاح الذي أنتجتمونه جيد فعلاً للإنسانية»، مشيداً بالرئيس بوتين. وأكد دوتيرتي «سأكون أول من يتم اختبار اللقاح عليه».وقال هاري روكي المتحدث باسم دوتيرتي الأربعاء إن الرئيس المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، لم يكن يمزح. وأضاف «إنه رجل مسن ويمكنه التضحية بحياته من أجل الشعب الفلبيني».وقال وزير الصحة «الإسرائيلي» إن تل أبيب ستفحص لقاح كوفيد-19 الروسي وستدخل في مفاوضات لشرائه إذا تبين أنه «منتج فعال». وقال الوزير يولي إدلشتاين للصحفيين «نتابع بحذر كل تقرير، بغض النظر عن الدولة... ناقشنا بالفعل التقارير الواردة من مركز الأبحاث في روسيا حول تطوير اللقاح». وأضاف «إذا اقتنعنا بأنه منتج فعال، فسنحاول أيضاً الدخول في مفاوضات».حول العالمفي وقت تتجدد الإصابات في العديد من الدول بعدما أظهر انتشار المرض بوادر تباطؤ. فمن مدريد إلى باريس مروراً بنيوزيلندا وبوتان وساراييفو، تتصاعد المخاوف حيال موجة ثانية محتملة من الإصابات، ما دفع العديد من العواصم على إصدار إنذار وتشديد تدابيرها الصحية.موجة ثانيةوحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: «إذا لم نتحرك جماعياً، فإننا نعرض أنفسنا لخطر كبير بموجة جديدة من الوباء سيكون من الصعب السيطرة عليها». وسجلت فرنسا 785 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الأخيرة، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية خلال أسبوع إلى 10800 إصابة.مخاوف إسبانيةكذلك تعم المخاوف إسبانيا التي تعاني أسوأ حصيلة للوباء بين دول أوروبا الغربية، مسجلة متوسط 4923 إصابة جديدة يومية خلال الأيام السبعة الأخيرة، ما حمل على وصف الوضع فيها بأنه «حرج»ما يحتم على المملكة بذل كل ما في وسعنا لمحاولة وقف البؤر قبل أن تتفاقم.إلزامية الكمامةوفي بلجيكا، بات وضع الكمامات إلزامياً في الأماكن العامة اعتباراً من أمس الأربعاء في كامل منطقة بروكسل، على ما أعلنت الحكومة المحلية، بعدما كان إلزامياً في معظم الأماكن العامة المغلقة منذ 11 يوليو.وفي الجانب الآخر من بحر المانش، تسود مخاوف أيضاً في بريطانيا مع عودة التلاميذ إلى المدارس في بلد سجل أعلى حصيلة من الوفيات في أوروبا بلغت 46 ألفاً. وقال أليكس بيسيت التلميذ البالغ 17 عاماً في كيلسو بجنوب شرقي إسكتلندا «يتهيأ لي أننا سنواجه قريباً موجة وباء أخرى وسيعيدوننا جميعاً إلى بيوتنا».من البلقان إلى نيوزيلنداوفي البلقان، دعا حوالى 500 من سكان سراييفو إلى رد «عاجل» من السلطات لوقف انتشار الفيروس.وفي نيوزيلندا، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أمس الأربعاء فرض الحجر على دور الرعاية للمسنين من دون أن تستبعد إرجاء الانتخابات المقررة في سبتمبر. وأمرت أردرن أول أمس الثلاثاء بإعادة إغلاق أوكلاند، أكبر مدن البلاد، بعد تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد فيها للمرة الأولى منذ أكثر من مئة يوم.وفرضت بوتان، المملكة الصغيرة الواقعة بين الهند والصين، ولأول مرة الحجر على سكانها بعد رصد إصابة مواطنة عائدة من الكويت.ويتباين هذا القلق المتزايد مع مشاهد وردت في الأيام الماضية من ووهان بوسط الصين، البؤرة الأولى للفيروس في ديسمبر، أظهرت شباباً يرقصون في حفلة، وأشخاصاً يتحلقون حول رفوف طعام وزحمة سير.الحصيلةوأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 736,828 شخصاً على الأقل في العالم بنهاية يوم الثلاثاء.وسجلت الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، أكثر من 53 ألف إصابة جديدة و1100 وفاة خلال 24 ساعة بحسب تعداد أعلنته جامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 163,465 وفاة من أصل 5,094,565 إصابة.الهندأعلنت وزارة الصحة الهندية الأربعاء تسجيل 60 ألفاً و963 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و330 ألفاً و327 حالة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 834 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليتجاوز إجمالي الوفيات 46 ألف حالة منذ ظهور الوباء في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.حاجز 900 ألفتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا أمس حاجز 900 ألف إصابة والتي شهدت ارتفاعاً بتسجيلها و5102 إصابة مقابل 4945 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 902701، حيث إن 27.5% من المرضى الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض. لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 15260 حالة وفاة وتماثل 7123 مريضاً للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 710298 شخصاً.(وكالات)

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