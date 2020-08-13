الإمـارات تـرسـخ نموذجـاً عالميـاً ملهمـاً لتمكـين الشبــاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



ترسخ دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نموذجاً عالمياً ملهماً لتمكين الشباب وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تؤهلهم لتحقيق أفضل الإنجازات، والمساهمة في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، بالإضافة إلى إفساح المجال أمامهم لمشاركة شباب العالم وعبر المحافل الدولية رؤاهم وتصوراتهم لإحداث التغيير الإيجابي وإيجاد الحلول للمشكلات العالمية.

وأكدت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب أن نموذج الإمارات بالعمل للشباب صار مصدر إلهام لشباب العالم، وأن دولة الإمارات، وعبر تمكينها للشباب، تضع رؤية جديدة ومنهجاً ملهماً في تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة ومؤثرة في مجتمعاتهم وقادرة على قيادة التغيير الإيجابي، والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل، عبر إفساح المجال أمامهم لتوظيف قدراتهم وخبراتهم لخدمة أوطانهم والعالم.

بدوره، أكد سعيد محمد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب في تصريحات خاصة بمناسبة «اليوم العالمي للشباب» أن الشباب في دولة الإمارات وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة هم الأساس والركيزة لأية عملية تطوير وارتقاء في أي قطاع من القطاعات، كما أنهم الأقدر على تحويل طموحات دولة الإمارات إلى واقع ملموس من خلال تحويلهم لتوجيهات القيادة إلى محفزات للارتقاء بقدراتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع الإماراتي.



فعاليات وأنشطة



وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، نظمت المؤسسة الاتحادية عدة فعاليات، سلطت الضوء على الدور المجتمعي للشباب الإماراتي، حيث استضافت جلسة بعنوان «دور الشباب في التصدي لجائحة كوفيد 19» تحدث فيها راشد عبيد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وسعيد النظري. كما نظمت المؤسسة جلسة خاصة حول دور الشباب في التصدي لجائحة «كوفيد 19» بمشاركة مجموعة من القيادات الشابة في كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين يمثلون عدة قطاعات حكومية وخاصة.