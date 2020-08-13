مجلس شباب «ديوا» يمكّن 1713 موظفاً بمبادرات خلّاقة

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يعمل مجلس «هيئة كهرباء ومياه دبي» للشباب،على تعزيز قدرات الموظفين الشباب ضمن استراتيجية ترتكز إلى خمسة محاور: القيم والهوية الوطنية، والتعليم المستمر، والتطوير المهني، ومسرّعات المستقبل والابتكار؛ والاستدامة. كما يسهم في تعزيز التواصل بين الموظفين و«مجلس دبي للشباب»، لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة.

ويضم المجلس في عضويته 9 ذكور و9 إناث، ويخدم 1713 موظفاً.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن القيادة الرشيدة، تولي أهمية خاصة لتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، إيماناً منها بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، وحجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة. مشيراً إلى أن الهيئة لديها استراتيجية متكاملة لتمكين موظفيها من الشباب، وتوفر لهم جميع أنواع الدعم، في بيئة محفزة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح أن مجلس الهيئة للشباب، الذي أنشئ مطلع عام 2017، يدعم استراتيجية الهيئة للاستثمار في الطاقات الشابة. وأثنى على المجلس بقيادة عائشة الرميثي، مهندسة أولى، مشيراً إلى أن المجلس نجح في إطلاق مبادرات أسهمت في تمكين الموظفين الشباب، وتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم.

تعزيز التواصل البناء



وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، أن المجلس يضم نخبة من الكفاءات المواطنة من مختلف القطاعات، ونجح في تنفيذ مبادرات رائدة.

وقالت عائشة الرميثي «تسير القيادة العليا للهيئة على نهج قيادتنا الرشيدة في تمكين الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. وفي مجلس شباب الهيئة، نحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية والتواصل البناء بين الموظفين الشباب والإدارة العليا، وتحديد التحديات التي تواجه الشباب وتحويلها إلى فرص».

فيما أشادت فاطمة الجوكر، مستشارة قانونية، باهتمام القيادة الرشيدة، لتوفير بيئة ملائمة وداعمة للشباب.