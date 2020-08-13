ضغوط غربية تطالب بحكومة لبنانية تكافح الفساد مقابل المساعدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي أكد أن لبنان يحتاج إلى حكومة يمكنها محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات، وذلك أثناء جولة له في مرفأ بيروت المدمر، في وقت حذر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصاله بنظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين من «أي تدخل خارجي» في لبنان. وأكدت الرياض وموسكو تضامنهما الكامل مع بيروت.

ويتسق موقف ماس مع ضغوط غربية من أجل تغيير واسع وإصلاحات في لبنان مقابل المساعدات. وقال ماس خلال تفقده الأضرار التي خلفها الانفجار: «من المستحيل أن تبقى الأمور على ما كانت عليه. المجتمع الدولي مستعد للاستثمار، لكنه يحتاج ضمانات لهذا الاستثمار. من المهم وجود حكومة تكافح الفساد». وتابع: «كثيرون في أوروبا مهتمون كثيراً بهذا البلد. يريدون إصلاحات اقتصادية وحكماً رشيداً هناك. أياً كان من سيتولى المسؤولية في لبنان، سيكون عليه القيام بالكثير».

وأعطى ماس شيكاً بأكثر من مليون يورو للصليب الأحمر اللبناني، في إطار مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون يورو تقدمها ألمانيا. وتدفقت مساعدات إنسانية دولية على المدينة، لكن الدول الأجنبية أوضحت أنها لن تمنح شيكات على بياض لدولة يعتبرها سكانها غارقة في الفساد. وينتظر المانحون تنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة، مقابل المساعدات المالية لإخراج لبنان من حالة الانهيار الاقتصادي.

وانزلق لبنان إلى حالة من الغموض السياسي، بعدما استقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

وعُلّقت بالفعل، محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ، بسبب خلاف بين الحكومة والبنوك والساسة على نطاق الخسائر المالية.

وقال مسؤولون، إن انفجار بيروت تسبب في خسائر تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار، وهو ما لا يستطيع لبنان تدبيره في ضوء شدة الأزمة المالية الحالية. وانتهى مؤتمر طارئ للمانحين الأحد الماضي، بتعهدات بدفع ما يقرب من 253 مليون يورو، لأعمال الإغاثة الفورية.

من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي، أمس، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، المستجدات في لبنان. وأكد وزيرا خارجية البلدين، تضامن موسكو والرياض مع لبنان على خلفية انفجار بيروت.

وفي السياق نفسه، تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأزمة اللبنانية خلال اتصال هاتفي مع نظيريه الروسي والإيراني، بحسب بيان الإليزية.

وحذر ماكرون خلال اتصاله بروحاني من «أي تدخل خارجي» في لبنان، مذكراً ب«بضرورة أن تتجنب، كل القوى المعنية، أي تصعيد للتوتر، وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة (الأزمة) الطارئة»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية. وأشار ماكرون إلى «الحاجة الملحة للتحرك في الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة خلال المؤتمر الدولي لدعم ومساعدة بيروت والشعب اللبناني».

وأثار ماكرون الملف اللبناني أيضاً في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشار إلى «أهمية أن يعمل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي معاً، على التهدئة، بما يصب في مصلحة الاستقرار في لبنان والمنطقة كاملة، ودعم حكومة» لإدارة الأزمة الطارئة.

والتمس ماكرون أيضاً «مشاركة روسيا في الآلية التي وضعت خلال المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني»، الذي عقد عبر الفيديو برعاية الأمم المتحدة وفرنسا، ولم تشارك فيه موسكو.

من جانبه، أكد بوتين، خلال تبادل الآراء مع ماكرون، حول لبنان، موقف روسيا الداعم لوحدة هذا البلد وسيادته، مشدداً على ضرورة تسوية جميع المسائل الخلافية بين اللبنانيين أنفسهم على أساس حوار بناء، دون أي تدخل خارجي.

( وكالات)