شكرا لقرائتكم خبر عن «سلام لبيروت».. رسالة دعم صادقة من «صاحبة القلب الكبير» للبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قال قياديون وقياديات في الشارقة: «نقف احتراماً وإجلالاً أمام حملة «سلام لبيروت» التي أطلقتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي صاحبة القلب الكبير، ولشعورها النبيل أمام الفاجعة التي ألمت بالشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت قبل أسبوع، والذي راح ضحيته الكثير من الأبرياء، إضافة إلى تهجير وتشريد آلاف الأسر اللبنانية التي تهدمت منازلها جراء الانفجار».

وفي ذات الوقت عبروا ل«الخليج» عن حزنهم الشديد، جراء الفاجعة التي جعلت من بيروت عاصمة منكوبة... مثمنين مبادرة الشيخة جواهر لدعم الشعب اللبناني.

اعتبرت موضي الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حملة «سلام لبيروت» تحية من الشارقة ومن دولة الإمارات تؤكد مبادئ الإنسانية والعطاء والتكاتف ومساندة الأخ لأخيه وهذا أمر دعا إليه الإسلام وكل الأديان الأخرى.

وقالت: لبنان بلد شقيق.. بلد الجمال والعطاء، ترك بسمة لدى كل الدول العربية والأجنبية وهذا المصاب أيقظ قلوب كثيرة شاركت الشعب اللبناني الشقيق في مصابه. وأضافت: «نحن مع حملة سلام لبيروت وسنكون جزءاً بسيطاً منها».. وقالت إن الحملة تخصص حصيلتها لإعادة إعمار لبنان، ليعود المشردون إلى ديارهم آمنين، وأعتقد أنها مبادرة أو توجه في الصميم،

ترجمة حبنا للبنان

‏وقالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «سلام لبيروت».. الحملة التي أطلقتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لدعم المتضررين من الدمار الذي حل على إخواننا في لبنان، فكما يقول رسولنا الكريم: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» إنه موقف التعبير عن الإنسانية الآن والذي يتطلب من الجميع المبادرة في دعم إخواننا في لبنان، فإذا كانت الصور تدمى القلب فكيف بالواقع الذي تعيشه الأسر ذاتها؟ ومن هنا تبرز أهمية هذه الحملة الخيرة المباركة لتأمين الغذاء والمأوى والعلاج.. فالتبرع ليس خياراً إنما واجب على كل فرد ومؤسسة للتخفيف عن المصاب الذي حل بأشقائنا في لبنان، إنه واجب ديني وإنساني لاسيما أنها جاءت في وقت عصيب يمر به العالم وتمر به بيروت من ظروف اقتصادية تتطلب المسارعة في ترجمة حبنا للبنان للمساهمة في التبرع والعطاء من خلال حملة «سلام لبيروت»

نقف احتراماً

وتوجهت سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بالشكر والتقدير لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حفظها الله، على مبادرتها النبيلة والكريمة لدعم الشعب اللبناني في الظروف المأساوية التي يمر بها حالياً بحملة «سلام يا بيروت». فسموها رائدة دوماً في دعم الشعوب المنكوبة واللاجئين والأطفال والمرضى في مختلف أنحاء العالم. وتقول جعفر: ما زلت أذكر حملة «بحبك يا لبنان» التي أطلقتها سموها عام ٢٠٠٦ أيضاً لدعم الشعب اللبناني بعد الحرب التي قامت آنذاك. كما وأذكر حملة «سلام يا صغار» لأطفال غزة، والعديد من الحملات الإنسانية التي قادتها سموها وأطلقتها لتقديم الإغاثة والعون لجميع المحتاجين. بارك الله جهودها الخيّرة وقدرها دوماً على الريادة في تقديم الدعم والمساعدة. من هنا نقف احتراماً لهذه المبادرة من صاحبة القلب الكبير التي شعرت من صميمها بقسوة هذه الفاجعة التي ألمت بالشعب اللبناني الشقيق، لتقول لهم إنكم لستم وحدكم، كما قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

الروابط الإنسانية ستبقى

صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فتشير إلى أن ما حدث في مرفأ بيروت عكس مدى التأثر الذي عاشه العالم بشكل عام والشعب العربي بشكل خاص، وذلك للرباط القوي بين الشعوب العربية.

وأضافت، وما حدث جعلنا نحن في دولة الإمارات بشكل عام، نقف مع أخوتنا اللبنانيين خاصة، ونحن نرى المشاهد الدامية عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، التي لا توصف وتعكس الحالات الإنسانية القاسية، رأينا تلك الممرضة التي حملت بين يديها 3 توائم رضع لحمايتهم وشاهدنا الأب الذي يحاول حماية ابنه وقت الانفجار، والذي فقد كافة أفراد أسرته في هذه الفاجعة، حتى المساعدات والعاملات الأجنبيات بالبيوت هرعن لحماية الأطفال، وغيره الكثير، هناك الكثير من المشاعر التي طفت على سطح هذا المصاب الجلل الكبير بأن تذهب نصف مدينة في دقائق قليلة وهو أمر فوق الطبيعي، لتأتي حملة «سلام لبيروت» بموقف إنساني إماراتي عربي تقوده سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي من خلال مؤسستها «القلب الكبير» التي لا تغض البصر عن أية حالة إنسانية في العالم مهما كان حجمها كبيراً أم صغيراً، فما بالنا أن ما حدث مع أخوة لنا نشترك معهم مقومات تاريخية وحضارية مشتركة.

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دعواتنا وصلواتنا للضحايا

قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إن ما حدث في لبنان خاصة وفي بيروت شيء لم نتوقعه أبداً، ودعواتنا وصلواتنا للضحايا والمصابين الذين سقطوا بهذا الانفجار بالسلامة والشفاء العاجل، ونحن نشد أيدينا معهم وبما قامت به دولة الإمارات لمساندة الأشقاء اللبنانيين، وما قامت به سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بإطلاقها حملة «سلام لبيروت» ليس بجديد على سموها لوقوفها بجميع الأزمات العالمية إن كانت عربية أو أجنبية، ونحن نتحدث اليوم عن دولة قريبة من القلب لما لها من دور كبير بدعم القضايا العربية.

وهذا الدور الإنساني لسمو الشيخة جواهر التي عرفت بدعمها لقضايا اللاجئين، جميل أن نشاهد تفاعل الناس مع هذه المبادرات الإنسانية...نعم لمبادرة سموها وباعتقادي أن من شأنها تقوية الروابط بين الشعوب أيضاً وخاصة الكيان العربي والإسلامي.

وأضاف السركال، نحن نقف مع إخواننا ونحتاج إلى أن نذكر بعضنا بعضاً أننا وطن عربي واحد وقضايانا وأهدافنا واحدة.

موقف صادق لإمارة الشارقة

قال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: إن التاريخ يؤكد يوماً بعد يوم على المواقف المضيئة للإمارات في العمل الإنساني، حيث تسطر اسمها بأحرف من نور في التاريخ المعاصر، وتحتل موقع الصدارة بين دول العالم بسخائها، إلى أن باتت نموذجاً للعطاء الإنساني، فكل أزمة يمرّ بها العالم تجد للدولة فيها بصمة عطاء، وها هي اليوم شارقتنا تحمل مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من خلال الجهود التي تقودها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، عبر إطلاق حملة تحمل رسالة السلام والمؤازرة وتمد يد العون للمتضررين جراء هذه الكارثة.

وأضاف المزروعي: إن حملة «سلام لبيروت» تؤكد الموقف الصادق لإمارة الشارقة التي لم تنسَ يوماً أشقاءها وإخوانها العرب، فما أصاب بيروت آلم العالم أجمع وما هذه الوقفة التضامنية إلا تأكيد على رسالة إمارة الشارقة في مناصرة المحتاج وإغاثة الملهوف، كما تجسد أيضاً الدبلوماسية الإنسانية التي ينتهجها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي غدت منهجاً متكاملاً لإعلاء مكانة إمارة الشارقة في العطاء الإنساني، مرتكزة على مبادئ وقيم وثوابت سليمة وصلبة مكّنت الإمارة من أن تحتل الرفعة العالية، وتنال السمعة العالمية الطيبة الكبيرة، وتكون دائماً محل إشادة دولية.

دعم الأشقاء

قالت إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: إن إمارة الشارقة سباقة دوماً في التجاوب مع المحتاجين والمتضررين، فها هي اليوم تتحرك تجاه أشقائنا في الجمهورية اللبنانية معززة استجابتها من خلال حملة «سلام لبيروت» التي أطلقتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، لدعم الأوضاع الإنسانية والمساهمة في توفير الاحتياجات للمتضررين من هذا الحادث المأساوي، بما يؤكد النهج الثابت لإمارة الشارقة في دعم الأشقاء في كافة الدول العربية، ومساعدتهم على تجاوز ما يمرون به من صعوبات وتحديات مختلفة. وأضافت: هذه المبادرة ليست بغريبة على دولة الإمارات التي أسست نهجاً متفرداً لتلمس مواطن الضعف في المجتمعات المحتاجة، من خلال دعمها ومساندتها والوقوف بجانب المتأثرين من تداعيات أي أزمة تعصف بأي بلد في العالم وتقديم كل ما من شأنه أن يخفف معاناتهم، مؤمنة دوماً بأن المواساة لا تكفي فهي قصيرة الأمد أمام هذه المحنة التي ألمت بالشعب اللبناني، فما يحتاج إليه اللبنانيون اليوم قولاً وفعلاً يحدث الفرق في حياتهم، ويساعدهم على العودة للحياة الطبيعية، وهذا ما جسدته حملة «سلام لبيروت»، وغيرها من الحملات والمبادرات التي أعلنت عنها دولة الإمارات فور وقوع هذه الحدث الجلل، مجسدة نهجها الإنساني بأهمية الوقوف إلى جانب الشعوب في محنتها ومصابها ومساعدتها على مواجهة تحدياتها على مختلف الصعد.

نهج الخير

قال سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن دولة الإمارات تؤكد من جديد أنها أيقونة العطاء الإنساني، من خلال جسورها الخيرية الممتدة إلى كافة أرجاء المعمورة، وإسهاماتها الكبيرة في مساعدة المنكوبين، وما استجابة إمارة الشارقة السريعة للحالة الإنسانية الطارئة التي تسبب بها الانفجار المأساوي في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وحرصها على دعم ومساندة الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، عبر حملة «سلامٌ لبيروت» التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا لتأكيد النهج الخير الذي تتبناه إمارة الشارقة تجاه الأشقاء في كافة البلدان العربية، وصورة مشرفة عن الجهود المخلصة التي بذلتها وتبذلها دولة الإمارات في مساندة المستضعفين أينما كانوا. وأضاف المدفع: إن حملة «سلامٌ لبيروت» تمثل امتداداً للجهود التي تبذلها إمارة الشارقة لمساعدة المحتاجين ومد يد العون لهم محلياً وعالمياً، وتمثل مشهداً إنسانياً نبيلاً بقيم متأصلة في نفوس شعب الإمارات وقيادته الرشيدة في توجيه المساعدات إلى الأشقاء خلال الأزمات والمحن، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قدمت نموذجاً فريداً في إطلاق المبادرات الإنسانية والبرامج الخيرية في مختلف بقاع الأرض انطلاقاً من ثوابت دولة الإمارات وقيمها الإنسانية الأصيلة.