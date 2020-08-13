قتلى بعد خروج قطار عن سكته في أسكتلندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ثلاثة أشخاص صباح أمس الأربعاء، وأصيب ستة آخرون، بعدما خرج قطار عن سكته في منطقة تشهد فيضانات شمال شرقي أسكتلندا.

واستدعيت أجهزة الإنقاذ، بعد خروج القطار عن السكة، وكان يتألف من قاطرة وأربع عربات مقطورة، عندما غادر أبردين متوجهاً إلى جلاسكو. وجرى الحادث على مسافة 25 كيلومتراً من أبردين، وتسبب في تعطيل حركة القطارات.

وقالت شرطة النقل البريطانية في بيان، إن ثلاثة أشخاص، بينهم السائق، «أعلنت وفاتهم في المكان» ونقل ستة آخرون إلى المستشفى وهم يعانون «إصابات لا تعتبر خطرة لحسن الحظ». وأضافت أن «عناصر من شرطة النقل بقوا في المكان مع سيارات الإسعاف والإطفاء، ورفاقنا من الشرطة الأسكتلندية».

وأظهرت صور تلفزيونية، أعمدة دخان متصاعدة من مكان الحادث الذي وقع في منطقة تلال.

ولا يظهر القطار بحد ذاته في اللقطات. وقالت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن أمام البرلمان المحلي، إن الحادث جرى في موقع يصعب على أجهزة الإسعاف الوصول إليه، وتحدثت عن «حادث خطر للغاية».

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه «لنبأ حزين هذا الحادث الخطر جداً في أبردين»، مؤكداً تعاطفه مع الضحايا.

ولم تطرح أي فرضية تتعلق بسبب الحادث، لكن شركة السكك الحديدية الهولندية «داتش ناشيونال رايل» التي تشغل الخط في أسكتلندا، رجحت أن يكون الحادث «نتيجة انهيار أرضي».

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر احتمال أن يكون الحادث ناجماً عن الأحوال الجوية السيئة في المنطقة. (أ ف ب)