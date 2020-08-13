شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: نرفض أي إجراءات تهدد استقرار شرق المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع نيكوس دندياس وزير خارجية جمهورية اليونان، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها.

وأكد سموه ووزير خارجية اليونان رفض أي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط، وشددا على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى نيكوس دندياس بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية اليونان الصديقة، مؤكداً أهمية هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط.

كما أكد سموه عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات واليونان، وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين. (وام)

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