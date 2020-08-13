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تحلية المياه بضوء الشمس خلال أربع دقائق

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحلية المياه بضوء الشمس خلال أربع دقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي


طور مهندسون من جامعة موناش الأسترالية تقنية جديدة لجعل مياه البحر صالحة للشرب في غضون 4 دقائق، باستخدام إطار معدني عضوي يعمل بضوء الشمس ويدعى «PSP-MIL-53».
والإطار نوع من البلورات يعمل على تحلية المياه بطريقة تعرف بالغربلة الجزئية، فيفصل الملح عن الماء، ما سيسهم في توفير المياه الصالحة للشرب لملايين الأشخاص حول العالم. واستخدم المهندسون الأطر العضوية المعدنية المستجيبة للضوء لتصفية الجسيمات الضارة من الماء، وتوليد 139.5 لتر من المياه النظيفة لكل كجم من الأطر. وفي ظل الظروف المظلمة، يمتص الإطار الأملاح والشوائب الأخرى في الماء خلال 30 دقيقة، وبعد ذلك يعاد توليد الأطر العضوية المعدنية نفسها لإعادة استخدامها في غضون أربع دقائق فقط.

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