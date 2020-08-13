«فتى بوليوود الشقي» مصاب بسرطان الرئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وسائل إعلام هندية، أمس الأربعاء، أن نجم «بوليوود» سانجاي دات الذي شكّلت حياته المضطربة موضوع فيلم سينمائي، مصاب بسرطان الرئة.

وكان الممثل البالغ 61 عاماً، والملقب ب«فتى بوليوود الشقي»، خرج من السجن سنة 2016 بعد أربع سنوات وراء القضبان؛ إثر مسار قضائي طويل. وتمت إدانته سنة 2007 بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية؛ بعدما تسلمها من أشخاص ضالعين في الهجمات التي شهدتها بومباي في 12 مارس/آذار 1993. وأوردت وسائل إعلام، أن دات سيتوجه إلى الولايات المتحدة؛ للعلاج.