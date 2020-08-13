شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: تركيا اعتمدت على "جاسوس" لتنفيذ عمليتها بأربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجى، عن تشكيل لجان لمعرفة "الجاسوس" الذى اعتمدت عليه تركيا فى تنفيذها الاعتداء الذى تسبب بمقتل ضابطين كبيرين، وجندى من حرس الحدود.

وأعلن الخفاجي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الأربعاء، عن وجود اتصالات وتنسيق بين العمليات المشتركة، والجهات الأمنية في إقليم كردستان العراق، لتداول الأوضاع الخاصة بالقصف الذي شنته طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة لضابطين من قوات حرس الحدود العراقي، وسائقهما يوم الثلاثاء، في منطقة سيدكان التابعة لأربيل مركز الإقليم.

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن الاتصالات جارية لكشف الآلية التة اعتمدها الأتراك في قصفهم، ومن الذي أعطى المعلومات وكيف تم توجيه هذه الطائرة وقصفها للسيارة العسكرية.

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وأكد أنه تم تشكيل لجان لمعرفة أسباب هذا الهجوم وكيف اعتمدت تركيا معلوماتها لاستهداف الضابطين العراقيين اللذين كانا في مهمة تفقدية لقوات حرس الحدود بين العراق والأراضي التركية.

وشدد المتحدث على أن الاعتداء التركي تطور خطير من غير الممكن أن يستمر.