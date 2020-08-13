شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على بناء تعاون اقتصادى متطور بين الأردن والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، والسفير الكويتي لدى المملكة عزيز الديحاني، على ضرورة تجاوز أرقام الاستثمار والتجارة التي تجمع البلدين بالوقت الحالي، للوصول الى آفاق اقتصادية أرحب في مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، شددا، خلال لقاء مشترك عقد بمقر الغرفة، على أهمية بناء تعاون اقتصادي متطور ومثمر بالاستناد على ما يجمع الأردن والكويت من علاقات تاريخية متميزة على مختلف المستويات، تدعمها وترعاها قيادتي البلدين.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، العديد من القضايا التي تهم مصالح البلدين الاقتصادية، وآفاق التعاون والاستعداد المشترك في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، مشددين على ضرورة تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص.

وجرى، خلال اللقاء، طرح العديد من المقترحات التي تسهم في بناء علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، منها زيادة الاستثمارات الكويتية بالأردن وتنويعها واقامة شراكات تجارية مشتركة والتعاون بمجال المنظومة العلاجية والصحية والتعليمية والسياحة والتدريب المهني وزيادة صادرات الخضار للسوق الكويتية.