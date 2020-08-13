شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان التونسى لطفى بوشناق: سأغنى أمام بوتين فى الكرملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان التونسى لطفى بوشناق، يوم الثلاثاء، إنه سيقدم فى روسيا حفلا، فى شهر سبتمبر القادم، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الفنان التونسى خلال استضافته ببرنامج "كورنيش" على إذاعة "موزاييك أف أم" بأن الحفل سيقدمه أمام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بمناسبة مرور 75 سنة على الحرب العالمية.

وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين، بأن يتم فى وقت لاحق الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر فى الحرب الوطنية العظمى، على نطاق واسع وبشكل لائق.

Advertisements

وقال بوتين يوم 9 مايو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية: "نحن حتما بدون شك، سنحتفل كالعادة بشكل واسع ومهيب بهذا اليوبيل، وسنقوم بذلك بشكل لائق كما يفرض علينا واجبنا أمام الذين عانوا وصمدوا وحققوا النصر".

واضطرت روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكرى فى الساحة الحمراء نتيجة الأوضاع الصحية التى تشهدها البلاد فى ظل جائحة كورونا.