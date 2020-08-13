السودان.. ارتفاع حصيلة وفيات السيول إلى 32

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، الأربعاء، إلى 32 وفاة و16 إصابة منذ بداية فصل الخريف، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في البلاد.

والإثنين، قالت الوزارة إن 21 شخصا توفوا، وأصيب 16 آخرون، نتيجة السيول.

وقال بيان حديث صادر عن الوزارة اطلعت عليه الخليج 365: إن جملة الأضرار في البلاد بلغت 32 وفاة، و16 إصابة.

وأوضح أن 11 ألفا و918 منزلا تضرروا، بينهم 5 آلاف و749 بشكل كلي، و6 آلاف و169 جزئيا.

وبحسب البيان، تضرر 59 مرفقا عاما، و149 متجرا ومخزنا، ونفقت 222 من الماشية.

وأشار إلى أن أكثر الولايات المتضررة هي الجزيرة (وسط)، وسنار والقضارف (جنوب شرق)، والنيل الأبيض (جنوب)، والبحر الأحمر (شرق).

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ويبدأ فصل الخريف في السودان من يونيو/حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/تشرين أول.

وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات واسعة.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة تضرر 50 ألفا على الأقل، من الفيضانات.

وتعرضت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق بـ"شرق النيل" شرقي العاصمة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.

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