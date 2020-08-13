العراق.. انفجار يستهدف إمدادات للقوات الأمريكية

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

انفجرت عبوة ناسفة، الأربعاء، برتل شاحنات تحمل إمدادات للقوات الأمريكية جنوبي العراق، في سادس هجوم من نوعه خلال نحو شهر، وفقا لمصدر أمني.

وقال ضابط في شرطة محافظة ذي قار (جنوب)، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت في رتل شاحنات مدنية كانت تحمل إمدادات لصالح القوات الأمريكية على الطريق السريع في ناحية البطحاء بمحافظة ذي قار".

وأضاف أن "العبوة انفجرت بشاحنة محملة بمركبة عسكرية أمريكية عبارة عن حاملة جنود، من دون وقوع خسائر".

وهذا الهجوم هو السادس من نوعه خلال نحو شهر.

والهجوم الأول، في 11 يوليو/ تموز الماضي، هو الأشد عنفا، إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في ثلاث شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية، بينها عربات "همر"، لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة الديوانية (جنوب).

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ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية لصالح إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق، وذلك بعد يومين من مقتل كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها جنودها إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى، بقيادة واشنطن.

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