كورونا.. ارتفاع الإصابات بين لاجئي فلسطين في لبنان إلى 148

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين اللاجئين في لبنان إلى 148، إثر تسجيل 15 حالة.

وأوضحت "أونروا" في بيان، أن "الإصابات توزعت بين 8 في مخيم عين الحلوة، و3 خارج المخيم، واثنتين في كل من بيروت وبلدة كفربدا".

وأشارت إلى أن "العدد الأكبر من المصابين تعافى، في حين سجلت 4 وفيات"، دون تفاصيل أكثر.

ودعت "أونروا" في لبنان، اللاجئين الفلسطينيين إلى "الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر واحترام تدابير الوقاية".

Advertisements

ويستفيد من "أونروا" أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب الوكالة.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

وسجل لبنان حتى الأربعاء، 7.413 إصابة بكورونا، منها 89 وفاة، و2.407 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.



وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الأربعاء، 20 مليونا و673 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 749 ألفا، وتعافى أكثر من 13 مليونا و566 ألفا، بحسب موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.