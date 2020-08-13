اليمن.. بدء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة

اليمن/ الخليج 365



أعلن مسؤول في الرئاسة اليمنية، الأربعاء، بدء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بناء على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.



جاء ذلك في تغريدة نشرها عبدالملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عبر "تويتر".



وقال المخلافي وهو وزير خارجية سابق "بعد أن انتهت إجازة عيد الاضحى المبارك، بدأت المشاورات لتشكيل الحكومة اليمنية التي كُلف معين عبدالملك بتشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية تنفيذًا لاتفاق الرياض".



وأضاف المخلافي، أنه "من المقرر الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد انتهاء المشاورات، وتنفيذ الشق العسكر، والأمني من الاتفاق المحدد لهما خلال فترة شهر".



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وأعلنت السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض اليمني بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نهاية يوليو/تموز الماضي.



وتضمنت الآلية، تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.



كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.



وفي حينه، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.

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