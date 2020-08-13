"سد النهضة".. حمدوك يؤكد التمسك بالتوصل لاتفاق شامل وملزم

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، على تمسك بلاده بالتوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول الملء الأول لسد النهضة وتشغيله والمشاريع المستقبلية.

جاء ذلك في بيان للحكومة عقب ترؤس حمدوك، الاجتماع المشترك للجنة العليا لمفاوضات سد النهضة والفريق السوداني المفاوض.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، أصدر حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية عدد من الوزراء، لمتابعة ملف سد "النهضة" الإثيوبي.

وقال البيان إن "رئيس الوزراء شدد على تمسك السودان بالتوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول للسد وتشغيله والمشاريع المستقبلية".

وأكد أن "لا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة".

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وكشف أن "حمدوك سيجري اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع الأطراف المعنية بهذا الملف".

والإثنين، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، على تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا، بناء على طلب الخرطوم في ضوء "تغيير إثيوبيا أجندة التفاوض".

وفي 21 يوليو الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

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