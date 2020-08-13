لاحتواء اقتتال قبلي.. الخرطوم ترسل قوات إلى بورتسودان

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، إرسال 100 سيارة من قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) إلى شرقي البلاد، لاحتواء اقتتال قبلي.

والأحد، اندلعت اشتباكات بين قبيلتي "البني عامر" و"النوبة" في بورتسودان، أسفرت حتى الثلاثاء عن مقتل 25 وجرح 87، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" (هيئة نقابية غير حكومية).

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل صالح، في تصريحات صحفية، إنه تقرر إرسال 100 سيارة من قوات الدعم السريع لاحتواء ما يحدث.

ودعا إلى نبذ العنف والتعايش السلمي بين مكونات مجتمع شرق السودان.

من جانبه، أدان ناظر قبيلة النوبة بولاية القضارف مأمون الجاك للأناضول، أحداث العنف بين النوبة والبني عامر.

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وقال: "لا توجد أسباب منطقية لهذه الأحداث العنيفة".

من جانبه، أكد متوكل حسن ناظر عموم قبيلة البوادرة، أن ما يحدث في الشرق "فتنة دخيلة على المجتمع".

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وصول تعزيزات أمنية لاحتواء صراع قبلي في مدينة بورتسودان.

والثلاثاء، أصدر والي ولاية البحر الأحمر، عبد الله شنقراي أوهاج، أمر طوارئ بفرض حظر تجوال شامل، في بورتسودان، بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، في "أحداث دموية" جراء اشتباكات قبلية مماثلة ببورتسودان.

ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والإفريقية، سرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة، بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.

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