“زينة الفدح” مديرة لإدارة العلاقات العامة والإعلام وخدمة المجتمع بمستشفى النور

اصدر مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني قرار بتكليف الاستاذة زينة مبارك الفدح مديرة لإدارة العلاقات العامة والإعلام وخدمة المجتمع ، ويأتي ذلك تماشياً مع حرص وزارة الصحة على دعم المرأة السعودية وتعزيز دورها في مختلف المجالات ، وهو أحد البرامج والإصلاحات الرئيسية التي تبنتها رؤية 2030.
من جانبها ، أعربت زينة الفدح ، عن سعادتها على الثقة الغالية بتكليفها مديرة لإدارة العلاقات العامة والإعلام وخدمة المجتمع، وأكدت أن هذا سيكون حافزًا نوعيًا لممارسة المزيد من العطاء والتميز في مواصلة العمل الدوب لتقديم وابراز ما يرتقي بالخدمات التى يقدمها مستشفى النور التخصصي
وتعد الفدح واحدة من الكفاءات الإدارية المتميزة ، ولديها ثروة من المؤهلات والخبرة في مجال الادارة والإعلام على مستوى المنطقة ، وعملت سابقاً مديرة لإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة لما يقارب عن ٧ سنوات ومديرة لإدارة التواصل الداخلي بصحة مكة ، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، وحققت العديد من الدورات الأكاديمية والإجتماعية وتنقلت بعدة صحف محلية ، وحصلت على عدة شهادات تكريم
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