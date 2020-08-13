شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة أعداد المقبولين في «خدمة المجتمع» بجامعة «أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، أنه تم الموافقة على مضاعفة أعداد المقبولين في برامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر لبرنامج السنة الأولى المشتركة المسائية والسنة التأهيلية للعام الجامعي 1442هـ.
وأضاف عبدالله بافيل أن ذلك سيتم من خلال منح الفرصة لقبول المتقدمين من الجنسين الذين لم يتسنَ لهم القبول ببرنامج البكالوريوس.
وأشار عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالرحمن الغامدي إلى حرص الجامعة على إتاحة الفرصة للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وفق آلية محددة للقبول في كل برنامج.
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