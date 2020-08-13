الملك سلمان يغادر العاصمة بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية... فيديو

وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مقطعين مصورين للملك سلمان وهو يغادر العاصمة متوجها إلى مدينة نيوم.

وظهر الملك سلمان في الفيديو الأول وهو يتوجه نحو ساحة صالة مطار، لركوب الطائرة برفقة عدد من مساعديه الذين ارتدوا جميعا الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، بينما لم يظهر العاهل السعودي بالقناع الواقي.

وفي المقطع الثاني، ظهر العاهل السعودي، وهو ينزل من على سلم طائرة متحرك في مدينة نيوم، برفقة مساعديه.

وفي هذا الصدد، ثالت "واس"، إن العاهل السعودي وصل إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

هذا وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن يوم الخميس 30 يوليو/تموز الماضي، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد شفائه.