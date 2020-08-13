استهداف رتل تابع للجيش الأمريكي في العراق بعبوة ناسفة

وأعلنت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن الانفجار استهدف الرتل في تقاطع البطحاء في محافظة ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، ما أسفر عن احتراق إحدى عجلات الرتل.

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ووقع تفجير مماثل الأحد الماضي، 9 أغسطس/أب الجاري، عبر عبوة ناسفة استهدفت رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وتعرضت سيارات ومواقع للتحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، لهجمات وقصف صاروخي على يد مجهولين طيلة الأشهر الماضية.

وشهدت المحافظات العراقية المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، تفجيرات وهجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".