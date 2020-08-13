شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يغرد بمناسبة اليوم العالمى للشباب: الإمارات تمكن الطاقات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد مدينة أبو ظبى الإماراتية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق اليوم من كل عام، بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وقال بن زايد "بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ندعو شبابنا إلى تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، الإمارات خطت خطوات متقدمة في تمكين الطاقات الشبابية وتوفير فرص التميز لهم كونهم المورد الأغلى والطاقة الأكثر استدامة.. أنتم دائما عند حسن الظن ومحل الثقة".

وعلى نفس السياق، كان قد احتفل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، بـ "اليوم العالمى للشباب"، حيث أكد أن الإمارات دولة شابة قامت على أفكارٍ شابة، وقال عبر حسابه على "تويتر"، "فى "اليوم العالمي للشباب" .. نفخر بأننا دولة شابة قامت على أفكارٍ شابة..نعتز بشبابنا الذين يديرون طموحات شعبنا من استكشاف الفضاء إلى ادارة محطاتنا النووية وصولاً لترسيخ تنمية اقتصادية مستدامة لبلدنا..نؤمن بأن أفكار الشباب وطاقات الشباب هم وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا"