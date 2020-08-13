شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل أكبر حصيلة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد، حيث سجلت 1499 حالة إصابة جديدة، و23 وفاة بالفيروس، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت أيضا تعافي 292 شخصًا، ليصل عدد المتعافين إلى 25677، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 10461، من بينهم 147 حالة حرجة.
وسجلت قارة أفريقيا، الجمعة أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، استنادا إلى البيانات الصادرة من جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.
وسجلت أفريقيا مليون و8 آلاف و154 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل أكثر من نصف حالات الإصابة في دولة جنوب إفريقيا، إذ بلغت حالات الإصابة المؤكدة فيها صباح اليوم 536 ألفا و184 حالة.
وقد حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو موتي، الخميس من أن نقص إجراء الفحوص في أنحاء إفريقيا يبقى "تحديا دائما ومثيرا للقلق".
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