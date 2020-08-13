شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: نقل إرهابيين من معسكرات فى الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسماى، إن الجيش الليبى اتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أى تطور شرق مصراتة، مؤكدا أنه تم نقل إرهابيين من معسكرات فى الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطرى. وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: نضع معلوماتنا حول الدعم والتمويل القطرى للإرهابيين أمام المجتمع الدولى، موضحا أنه لا يزال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ينقل العتاد العسكرى إلى المنطقة الغربية.

وفى وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية فى ليبيا، أن السفير ناقش مع قيادات تركية خطوات انسحاب القوات الأجنبية و"المرتزقة" من ليبيا، كما ناقش سبل إنهاء الصراع والعودة للحوار السياسى، وخطوات نزع السلاح في وسط ليبيا، حسبما ذكرت قناة الحدث في خبر عاجل لها.

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توصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إلى تفاهمات مع السفير الأمريكى في طرابلس بشأن استمرار وقف إطلاق النار فى ليبيا وذلك وفق "سكاى نيوز"، وجاء تفاهمات مجلس النواب الليبي مع السفير الأمريكى أن تكون مدينة سرت هى مقر الحكومة والوزارات المختلفة وأن تكون منزوعة السلاح.

وكذلك اتفق رئيس البرلمان الليبى مع السفير الأمريكى على ضرورة خروج القوات الأجنبية وفى مقدمتها القوات والخبراء الأتراك وكل الميليشيات والمرتزقة من البلاد، ومن ثم تشكيل جهاز أمني موحد يتولى عمليات تأمين مقار الحكم والوزارات المختلفة.

واتفقا أيضا على حل المجلس الرئاسي القائم حاليا وتشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل أقاليم ليبيا الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.