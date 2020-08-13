شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 7413 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة، في بيان لها الليلة، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 89 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6726 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.