شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجيش الليبى يقصف "أهدافا معادية" جنوب شرقى مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت مصادر مطلعة، على أن الطيران الحربى التابع للجيش الوطنى الليبى، قد قصف "أهدافا معادية" تابعة لعدد من المرتزقة جنوب شرق مدينة مصراتة، و كشفت المصادر عن أن الغارة كانت جنوبى منطقة أبوقرين، على الطريق المؤدى إلى بلدة أبونجيم فى بلدية الجفرة، مؤكدة أن السكان المحليين سمعوا صوت انفجارات شديدة من جهة بلدة وادى بي.

ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضافت المصادر، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفترن قصف "أرتالا مسلحة يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لمليشيات حكومة الوفاق فى منطقة وادى بى غربى مدينة سرت".

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وقالت مصادر ليبية، إن المجموعة التى تدعمها "المرتزقة الأتراك"، كانت تحاول التسلل للمدينة، حيث قام الطيران بقصفها مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وجاءت عملية القصف بعد يوم من إعلان "الجيش الوطنى الليبي"، عن استهداف قواته البحرية قاربا انتهك المنطقة العسكرية المحظورة قبل سواحل سرت