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تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا فى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة في اليمن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، حيث قالت السلطات الصحية في اليمن، إن عدد المصابين بلغ 1841، بعد رصد 10 حالات جديدة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أضافت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن،أنها سجلت 5 حالات وفاة، 4 منها في حضرموت، والخامسة في المهرة، وأشارت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، إلى أن عدد الوفيات بلغ 528 حالة، منذ الإعلان عن تفشي الوباء في البلاد.

كما سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، 18 حالة شفاء 16 حالة في تعز وحالتان في المهرة.

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