شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: الشعب السودانى أمامه تحديات كثيرة ونأمل فى وقف الاقتتال وتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن الشعب السوداني أمامه تحديات كثيرة، معربا عن أمله في وقف الاقتتال وتحقيق السلام في السودان، قائلا "نحن في الحكومة الانتقالية نتمتع بشفافية تامة تجاه الشعب".

وأشاد حمدوك - خلال مشاركته في الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، اليوم /الأربعاء/ حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - بالخطوات التي تم اتخاذها في بلاده على الصعيد السياسي منها "مرحلة تشكيل الحكومة الانتقالية والإعلان عن بطاقة الدستور"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تتم حاليا وخطوات من أجل الإصلاح والتغيير، والتقدم الذي تم إحرازه في مجالات عدة كحرية التعبير عن الرأي وقطاع الأمن.

وحول رفع إسم السوادان في الأمم المتحدة عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، قال هذه المسألة نقدرها وهذه الخطوات أثبتت النجاح، وهذا يبرر أهمية التعاون وخلق فرص لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأشار إلى أنه تم الاجتماع عدة مرات وأن هناك مؤشرات إيجابية والتزام وإصرار على العمل معا من أجل هذه المرحلة الانتقالية، قائلا " بالشراكة القوية سنتكمن معا من مواجهة الكثير من التحديات وكل ما يهدد مستقبل السودان" .