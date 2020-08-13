شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 6622 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأربعاء، تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الإذاعة الموريتانية - نقلا عن بيان لوزارة الصحة - أنه وبعد إجراء 543 فحصا تم تسجيل 24 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم تسجيل 37 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 5741 حالة .

ونوه البيان بأن عدد الوفيات بلغ 157 شخصا، وأن 724 مريضا يتابعون علاجهم في المشافي.

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وسجلت قارة أفريقيا، الجمعة أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، استنادا إلى البيانات الصادرة من جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وسجلت أفريقيا مليون و8 آلاف و154 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل أكثر من نصف حالات الإصابة في دولة جنوب إفريقيا، إذ بلغت حالات الإصابة المؤكدة فيها صباح اليوم 536 ألفا و184 حالة.

وقد حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو موتي، الخميس من أن نقص إجراء الفحوص في أنحاء إفريقيا يبقى "تحديا دائما ومثيرا للقلق".