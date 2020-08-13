شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائى بنقل زوجة الرئيس التونسى إلى محكمة الاستئناف بمدينة صفاقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت الحركة القضائية السنوية فى تونس، عن نقل القاضية إشراف شبيل، زوجة الرئيس التونسى قيس سعيد، من المحكمة الابتدائية بتونس، إلى محكمة الاستئناف بمدينة صفاقس لمصلحة العمل، أى بدون طلب منها وإنما لضرورة مقتضيات مرفق القضاء العدلى مع تمتعها بالترقية من الرتبة الثانية إلى الثالثة. وفقا للموقع الإلكترونى لإذاعة موازيك إف إم.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مساء اليوم، عن الحركة القضائية 2020 -2021 التي شملت مختلف الرتب.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في هذه الحركة:

بداية من 6 يوليو 2020

سلوى الزين، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بباجة، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتونس، بداية من 16 سبتمبر 2020.

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البشير العكرمي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مدعيا عاما للشؤون الجزائية.

عماد بن عبد المجيد الرزقي، المتفقد بوزارة العدل، متفقدا عاما مساعدا بوزارة العدل.

عماد الجمني، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

إشراف شبيل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، (مصلحة عمل).

سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس.