شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سهلة لحجب الإعلانات المزعجة والمسيئة على هواتف آيفون وأندرويد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طرق سهلة لمنع الإعلانات المزعجة والسيئة عبر هواتف آيفون وأندرويد. وقال الحمادي: “يعاني أغلبنا من الإعلانات المزعجة والسيئة وكذلك النوافذ المنبثقة في الآيفون والاندرويد.. هذه عدة طرق بإمكانك عبرها منع النوافذ المنبثقة وكذلك الإعلانات السيئة من الظهور لك”. ونشر الحمادي روابط تساعد في طريقة الحد من الإعلانات المزعجة عبر هواتف آيفون وأندرويد كما يلي: Advertisements للآيفون (اضغط هنــا). للاندرويد: (اضغط هنــا).

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