شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصل مدينة نيوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان – أيده الله – قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

Advertisements

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.